暫撤部分考試紓學生壓力 被指「不現實」

【本報訊】近期本港發生多宗學童或青少年自殺案，精神健康問題備受關注。精神健康諮詢委員會前主席期望政府認真考慮會否由高層次領導、統籌跨部門推廣精神健康，以便調撥資源，避免重疊，並指大家不能「高高在上」剖析問題，需要走到有需要人士前，了解他們的難處。

籲設專科社工 擴服務光譜 就學生壓力大一事，坊間有意見認為需研究是否暫時取消部分考試，該前主席不同意「一刀切」做法，因為涉及系統性問題，做法不現實。

該前主席昨日接受電台訪問時指出，精神科專科醫生人手不足是不爭事實，建議政府參考外國經驗，增設精神科專科社工，擴闊有關服務光譜，令有需要人士更快得到服務。此外，不少在社區的精神復原人士及照顧者較為隱蔽，要更主動接觸他們，例如可派專業人員或曾有同樣經歷人士，趁覆診時段，到門診向他們講解相關資訊及服務。

他續指，相信疫情帶來不少影響，亦是學童壓力大的主因，各界應將學童精神健康放在首位，最近提出的「醫社教」協作計劃，可參考外國經驗，投放更多資源，在學校安排專人負責統籌精神健康的工作。他又指，每間學校情況不同，相關人士應針對性處理問題，政府近日推行以學校為本的「三層應急機制」有助緊急提供協助。