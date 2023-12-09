受惠通關吸內地學生 18自資院校取錄增

都大專業學院收逾5200人 樹仁一年級生近千 教育局公布全港自資專上院校取錄自資副學位、第一年級學士學位及銜接學位的收生臨時數字，扣除於2019/20學年停止收生的明德學院及沒有開辦有關課程的明愛社區書院後，餘下26間院校當中有18間收生錄得按年增長，7間錄得跌幅，一間維持不變。其中香港都會大學及李嘉誠專業進修學院收生總數由去年的3,981人增至5,239人，增加1,258人，另外，樹仁大學預計本年錄取550名第一年學士學位學生，最後實際收生人數達926人，超出68.4%。

眾多自資院校當中，18間院校在3類課程中錄得升幅，都會大學及李嘉誠專業進修學院增加31.6%至5,239人，東華學院亦由964增至1,129人，增17.1%。香港珠海學院亦由60人增加至136人，升幅逾倍。今學年不少院校都比預期錄取更多學生，樹仁大學預計收生學額為1,060人，最後實際收生達1,354人，其中第一年級學士學位本來只預計收550人，最後實際收生達926人，超出68.4%。另外，香港大學專業進修學院及香港大學附屬學院3科實際收生人數為4,630人，而預期收生人數為3,763，超出867人。

仍有部分院校人數慘淡 不過，雖然有院校收生人數增加，但亦有不少院校收生人數慘淡，其中能仁專上學院的副學位只得兩人入讀。而城市大學專業進修學院在此3類課程的收生人數由114按年減83，至31人，跌幅73%，全部入讀銜接學位。

學友社學生輔導顧問吳寶城認為收生人數上升，主要與疫情後更多內地生來港升學有關，他解釋指到本港升學本來亦對內地學生有一定吸引力，加上疫情期間中國與歐美地區關係緊張，除當地收緊留學生人數限制外，亦令內地學生到當地留學有一定憂慮，故選擇改為來港升學，人數甚至比疫情前更多。

不過，雖然有院校收生人數超出預期，但亦有院校收生維持低迷，吳寶城分析指學校的地位亦佔有很大的影響，如果是成功升格為大學的院校，例如都會大學、樹仁大學等屬於大學的院校便會較有優勢。