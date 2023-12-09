兩空置油站改充電站 明年首季招標

【本報訊】為推動油站轉型為快速充電站，政府早前透過調整油站土地契約條款，釋放現有油站用地。政府昨向環境事務委員會提交文件交代相關進展，指將在明年第一季為兩幅分別位於九龍東及新界東的空置油站用地轉型為充電站進行招標；預計現有油站在約18個月內，會加設約100個快速充電器。

行政會議今年7月同意政府調整油站土地契約條款，修訂包括容許政府透過訂立新土地契約或延長現有土地契約，引入條件要求油站營運商在油站內加設電動車充電設施，或把已有的車用燃油加油設施替換為充電設施。同時，亦容許政府對電動商用車的充電價格設上限。

現有油站年半內加100快充器 此外，政府會向現有油站營運商提供誘因，例如視乎加設快速充電器的數目，其油站契約將可獲有條件地作短期續租，而有關的充電器亦可獲豁免修改契約的應繳地價。政府亦會把新油站的土地契約年期，由先前的21年縮短至12年。

根據政府向環境事務委員會提交的文件，政府已與油站營運商溝通，並正為實施細節作準備，預計現有油站可於約18個月內，加設約100個快速充電器，實際數目取決於現有營運商是否接納誘因，以及用地的具體限制。政府跨部門工作小組會密切監察油站轉型的進度和成效，適時檢討進一步精簡程序的空間。

另外，政府表示計劃在明年1月1日起，豁免電動車及氫燃料車輛在香港首次登記的噪音排放要求。局方指，現時新能源車輛需符合《噪音管制（汽車）規例》下的噪音標準，但由於該類車輛並無內燃引擎及廢氣排系統，不會有相應的噪音。局方指，有關豁免可以簡化首次登記程序，有助推動使用新能源車輛的政策目標。