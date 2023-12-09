改善的士服務草案 議員提兩修訂遭反對

【本報訊】的士服務為人詬病，政府早前提出《2023年道路交通法例（提升個人點對點交通服務）（修訂）條例草案》，並在下周三（13日）恢復二讀辯論。有議員認為草案中政府提出的車隊方案並不完整遂提出修訂，有政黨表明反對修訂。據悉政府同樣反對修訂，憂慮增加車隊中有僱傭關係的司機比例，令申請人「要養太多人」，因而卻步。

恐貿然改動令法例欠彈性 議員陸頌雄早前就草案提出兩項修訂建議，第一項建議為將現時要求車隊申請人需要擁有的士數目佔其車隊數量10%，下調至不少於5%；第二項則為將車隊中有僱傭關係的司機數目由本來的10%，增至不少於50%。據了解，政府認為會大幅增加車隊經營成本，令業界卻步，加上條例內容已諮詢業界多時，因而反對修訂。

交通事務委員會主席陳恒鑌表示，其所屬政黨現階段對兩項建議均有保留，不會支持其建議。他認為目前「的士最大問題係散修修」，假若將門檻降低或令「車隊都散修修」。至於提高僱傭關係的司機數目佔的士車隊的比例，陳就認為，現時大眾希望的工作模式是有彈性，如規定僱傭關係對車隊尋找司機為有利還是不利，目前則難以估計。陳亦指出原方案為的士業界與政府商討而成，不贊成貿然改動，而且如果通過陸的修訂會寫入法例，憂慮會令欠缺彈性，屆時如果要更改會花一定時間，建議當局先執行兩年，屆時再作中期檢討。

航運交通界議員易志明則支持降低的士車隊申請人需要擁有的士數目的比例，可以令業界更容易組成車隊，有更多人申請參加計劃。但他認為僱員關係修訂要求過高，相信車隊難以請到50%人作為司機。

「A4聯盟」的議員張欣宇則表示，自己和所屬的「A4」聯盟將不會支持陸的方案。他解釋指，行業需要開放競爭，愈少限制愈好，故支持降低的士車隊申請人需要擁有的士數目的比例。然而他認為陸建議修訂的僱傭關係安排為限制之一，對此有所保留。由於陸是將兩項建議綑綁，所以無法支持修訂。