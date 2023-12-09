電子牛肉乾 業界憂如易通行甩漏

深怕系統抄完又抄 長者司機錯過繳交 駕駛人士小心！《2023年電子執行交通法例（雜項修訂）條例草案》昨刊憲，以訂立法律框架，容許執法部門就交通罪行或違例事項，以電子方式發出罰款通知書，即電子牛肉乾，草案將於本月13日提交立法會進行首讀及二讀。運輸及物流局表示，電子通知書是政府推行《香港智慧城市藍圖》中「智慧出行」的其中一項新措施，旨在通過科技應用，提升交通執法行動的整體效率，長遠有助司機培養更佳的駕駛態度，以減少交通事故和違例泊車，提升道路安全和紓緩擠塞。

運輸及物流局發言人續指，現時法例並未容許以電子方式發出交通違例事項定額罰款通知書。因此必須修改法例，容許執法部門以電子方式，包括短訊和電郵向市民傳送定額罰款通知書，運輸署亦可向車主及司機收集其電話號碼或電郵地址作交通執法用途，目標於明年開始逐步以電子方式執行交通法例。

擬推網站手機App供查閱繳款 為配合推出電子告票，執法部門會推出專屬網站和手機應用程式，方便車主及駕駛者隨時查閱告票資料及作出跟進，包括以電子支付方式繳付定額罰款。現行繳付定額罰款的方式亦會保留，以助市民適應新措施。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強指，電子化雖然是大趨勢，但擔心以電子方式派發「牛肉乾」會出現如同易通行一樣「甩漏」的情況，他指電子告票不用30秒便能抄一張牌，如系統紀錄不全面，擔心會出現抄完又抄的情況，促請政府必須做好配套。

何續指，車主有機會有多部車輛，未必能即時留意每部車的情況，較年長的司機更有機會仍在使用舊式電話，不熟悉使用短訊及電郵，有機會錯過電子告票，過期繳交而加重刑罰。何認為，司機違例泊車是因為車位不足，建議政府應興建多層停車場。