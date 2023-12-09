第3季收益指數 運輸業按年挫19.6%

【本報訊】本港服務業第3季表現有改善。政府統計處昨日發表業務收益指數臨時數字，與去年同期比較，不少主要服務行業的收益均錄得上升，如住宿服務業按年上升45.4%，惟運輸業則下跌19.6%。若按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數同期按年上升350.8%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數亦按年上升71.9%。政府發言人表示，訪港旅遊業和私人消費繼續恢復，令第3季不少服務行業的業務繼續改善，但外圍環境仍具挑戰，將繼續令一些服務行業受壓，尤其是較為外向的行業。