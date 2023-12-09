第3季收益指數 運輸業按年挫19.6%
【本報訊】本港服務業第3季表現有改善。政府統計處昨日發表業務收益指數臨時數字，與去年同期比較，不少主要服務行業的收益均錄得上升，如住宿服務業按年上升45.4%，惟運輸業則下跌19.6%。若按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數同期按年上升350.8%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數亦按年上升71.9%。政府發言人表示，訪港旅遊業和私人消費繼續恢復，令第3季不少服務行業的業務繼續改善，但外圍環境仍具挑戰，將繼續令一些服務行業受壓，尤其是較為外向的行業。
地產業下跌12%
與去年同期比較，今年第3季不少主要服務行業以價值計算的收益均有上升，包括銀行業升18.3%、行政及支援服務業升16.1%、零售業升14.5%，以及膳食服務業升12.5%。
與上季比較，約一半主要服務行業經季節性調整的業務收益均錄得不同程度的升幅。當中，速遞業和行政及支援服務業的業務收益指數按季分別上升6%和4.6%，惟地產業的業務收益指數同期則下跌12%。政府發言人表示，展望未來，預期訪港旅遊業和私人消費進一步復甦短期內應繼續為相關的服務行業帶來支持。
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