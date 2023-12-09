籌備平台推優惠 零售業冀谷消費

【本報訊】文化體育及旅遊局早前聯同多個政策局與餐飲、零售業界舉行會議，商討鼓勵本地消費措施。香港零售管理協會主席謝邱安儀昨日早上透露，零售管理協會目前正籌備平台，因應能力推出各式各樣的優惠，讓業界及非會員參與，預期約一周後便推出。有飲食業界人士則指，旅發局擬將向旅客提供的100元餐飲消費券擴展至香港市民，但數量有限，估計市民要經網上登記，按條件派發。

謝邱安儀昨早出席一個電台節目時表示，本地零售市場表現較疲弱，今年通關後市民北上消費，加上港元強、外幣貶值吸引不少港人外遊。即使於聖誕節期間，訪港遊客量會有一定升幅，港人免不了趁聖誕或新年長假期外遊與北上消費，令本地市場會有困難。

業界看淡百元餐飲消費券成效 她又指出，過去已推出不同活動鼓勵消費，帶動氣氛，惟本地消費方面未做有大幅改變。她認為業界需要令香港的購物體驗更有趣，亦盡量做好價錢方面的競爭力。會上亦討論多項中長線措施，包括如何整體提升體驗。

對於旅發局或會向市民派發100元餐飲消費券，供晚上6時後消費之用，飲食業人士表示，餐飲券對本港市道有一定幫助，但本港現時面對的根本原因是經濟不好、本地消費力疲弱。