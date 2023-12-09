明年2‧4美斯訪港獻技 下周五售票鬥快搶飛

率國際邁亞密激戰港超代表隊 球王美斯將訪港！美職球隊國際邁亞密（Inter Miami CF）昨日在社交平台宣布，明年2月4日將來港，於香港大球場與港超球員交手，意味球迷有機會繼2014年後，再次現場一睹目前效力該球會的阿根廷球王美斯之英姿。賽事門票將於下周五（15日）在網上售票平台發售，而比賽前一日的公開操練亦會公開售票。香港足球總會主席霍啟山表示，國際知名的球隊選擇來港作賽，有助鞏固本港國際體育盛事區域樞紐的地位，足總會長貝鈞奇亦表示，據了解，今次球隊訪港戲金高達1,000萬美元，故票價較高，但美斯在內地有大批球迷，預料會有搶飛潮。

球會公布，明年2月訪港的行程，是國際邁亞密首次國際巡迴的首站。球會班主碧咸表示，香港大型體育盛事歷來享有盛名，很高興將球會帶來香港，獻上該球會亞洲首場比賽。今次訪港陣容不俗，據賽事宣傳海報可見，除了擁有萬千足球粉絲的美斯外，還有布斯基斯（Sergio Busquets）及佐迪艾巴（Jordi Alba）等國際邁亞密球星。港隊方面，則有謝家榮、陳晉一及黃威等港隊成員的身影。

2014年曾隨阿根廷隊來臨 國際邁亞密於官網表示，屆時對手為由香港頂級聯賽球員組成的「香港隊」。其中球迷最期待見到的美斯，2014年曾隨阿根廷國家隊訪港，最終帶領球隊以7比0大勝港隊，當時這位阿根廷球王也有份後備登場。

據主辦單位Tatler Asia公布，表演賽門票將於下周五在網上售票平台開售，球會於賽前一天（2月3日）的公開操練亦會公開售票。

足總稱戲金高達千萬美元 霍啟山表示，今次能讓球迷近距離見到美斯及碧咸，亦能讓本港球員與他們同場較量，有信心能吸引更多球迷入場觀戰，票房成績更勝2014年阿根廷訪港。

足總會長貝鈞奇亦表示，據他了解今次戲金高達800萬至1,000萬美元，單是訂金已達300萬美元，等同2003年皇家馬德里訪港表演的戲金，故此門票較貴。他指出，美斯在內地有大批球迷，相信會在港掀起搶飛潮，又指內地同胞來港觀賽亦有助振興本港經濟。

美斯將訪港的消息傳出後，不少球迷已在網上討論，球隊波衫更成為不少球迷撲紀念品的心儀目標之一。

碧咸 行程及售票詳情