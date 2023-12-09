醫管局事故不絕 照申90億工程撥款

【本報訊】立法會衞生事務委員會會議昨日就3項撥款建議進行討論，分別為就醫院管理局的小型工程項目提供一次過撥款、在重建葵安工廠大廈作公營房屋發展計劃內的地區康健中心以及保留衞生署衞生資訊與科技辦公室的一個總系統經理編外職位，3項建議均獲委員會同意，但就醫管局小型工程撥款，有議員關注是次撥款較上次申請款項增加40%，又指近日出現多宗醫院安全事故，詢問當局有何監管措施。

政府提出希望向醫管局提供90億元的一次過撥款建議，以便該局施行由2024至25年度開始為期約5年的小型工程計劃，每項工程的上限為7,500萬元。

較上次申撥總額增4成 議員陳沛良表示，是次政府為5年工程計劃申請90億元撥款，但上一次申請撥款為10年工程計劃申請130億元，上升40%，又詢問當局如何控制工程質量。當局解釋指以往平均每年撥款13至14億元，未來5年每年大概18億元，原因由於醫管局轄下所有設施總樓面面積已經由過去的300萬平方米增加至480萬平方米，年老樓宇也由140萬平方米增加至170萬平方米。

多位議員詢問工程質量監管，以及追究責任的問題。醫管局策略發展總監程偉權回應指當有意外發生時，檢視委員會已立刻審視，現時由內部受訓練的人員自己做安全樓宇勘察，大型工程也要符合政府公務工程政府規管，當醫療儀器出現問題，會有合約條款規管，不讓該公司以及其子公司投標，至於手術燈掉落事件也已經向承辦商要求賠款。

議員田北辰則關注目前共有7個維修總監，詢問他們每年加薪幅度會否和事故次數掛鈎。程回覆指維修總監表現會和增薪點掛鈎，且供應商提供不好物料的責任也會考慮加入清晰條款。