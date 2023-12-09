第6劑新冠疫苗 每日不足百人接種

【本報訊】本港醫院近期相繼出現新冠群組感染個案，九龍醫院昨日公布，早前該院精神科男病房群組再多5人確診，然而，面對新冠病毒入冬之後趨活躍的現狀，港人接種新冠疫苗的情況卻大不如前，上周僅接種約3,000劑次，其中第6劑僅低至517劑次，平均每日不足100人接種，70歲或以上接種率不足八成。

新冠流感個案續現 九龍醫院上周一（11月27日）公布，該院一個精神科男病房自上月23日起，先後有14名病人確診新冠病毒，年齡介乎23至55歲，全部病人當時正接受隔離治療，情況穩定。院方昨日稱，經接觸追蹤調查，該病房再有5名年齡介乎21至42歲的男病人發燒並確診感染新冠，相關群組目前至少共19人確診。

另外，根據衞生防護中心數據，上周化驗所錄得120個新冠病毒陽性樣本，比前一周略減，而本周首4天（12月3至6日）每天新增8至15個檢測陽性樣本。不過，新冠疫苗接種數字持續低迷，截至周日（12月3日），本港70至79歲和80歲以上人口的接種率均不足八成，分別為77.5%及73.2%，而上周一至周日期間錄得3,024劑次接種，其中第6劑僅517劑次，平均每日不足100人接種，周日更只錄得11人接種第6劑。

至於流感走勢方面，根據衞生防護中心實驗室監測數據顯示，上周（11月26日至12月2日）所收集的7,250個呼吸道樣本中，有328個樣本對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應，比率為4.52%，雖然低於9.21%的基線水平，但高於前一周的3.92%，已連續兩周錄得上升。