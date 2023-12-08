龍七公：英向移民落閘 港須做好自己

英國政府日前宣布將收緊移民政策，又提出立法將早前被法院裁定違法、把難民送往非洲盧旺達的計劃合法化。首相辛偉誠形容現行政策遭濫用，質疑部分移民、難民及其家眷前來英國，並非為了逃離或尋找工作機會，而是只想享用由當地納稅人付鈔的種種福利，直言「沒有貢獻就不要來」。

有關做法某程度印證了，英國在修例風波期間大幅放寬港人移居當地的門檻，並非為了履行對香港黑暴「手足」的甚麼道義責任，而是希望藉移民吸納香港的人才和資金，為英國經濟作出貢獻。另一邊廂，自恢復通關後，港人回流潮開始出現，當中不少正是近年嘗試移居英國，但因工作及生活並不如意，而希望返回香港的人士。

事實上，英國自脫歐及疫情以來，經濟長期不振，在俄烏戰事爆發後更面對高通脹與能源危機，罷工無日無之，政府管治亦出現種種問題。不少港人移居當地後，才發現搵工並不容易，往往被迫降職、減薪或轉行，從事一些未能發揮所長以至較低下的職業，收入與社會地位下降，還須面對文化和氣候差異、治安及歧視問題等。

香港向來是個高度開放、自由的社會，歷史上也是一個移民城市，大部分人都是在不同年代移居香港的內地居民、海外華僑及其後裔。而每隔一段時間，香港都會因不同理由，出現大大小小的移民潮，但不少港人移民或其下一代，其後回到香港生活或工作。

基於這個歷史背景和特性，《基本法》內有關香港永久居民資格的規定是相當寬鬆，港人近乎可以來去自如。最近入境處就因大量海外港人返港換領新身份證，而需要延長相關換領服務限期。有部分港人認為政府應取消這批人的永久居民身份及領取福利資格，但根據《基本法》，這並不容易做到。

香港要有效留住人才以至對外搶人才，不能依靠外國的移民政策轉變，而是要積極做好自己，主動查找不足。部分港人即使明知在外國生活不易，仍選擇移居海外做二等公民，按筆者觀察，主要是想享受較寬敞舒適及相對便宜的住屋和生活環境，而並非享有更大的民主自由。

有些海外及內地專才，即使明知到香港發展會有更好的收入和前景，但往往也因居住環境狹小及住屋開支高昂而卻步。政府近年已做了大量工作，致力增加土地及房屋供應，增建「人才公寓」及放寬非本地居民的置業限制等，希望政府能再加把勁。

改善教育制度及政策 港人選擇移民的另一主要考慮，是子女教育問題，認為香港教育功課多壓力大，即使經過多次改革及減少考試次數，資源投放不斷提高，但距離「快樂教育」的目標仍遠。有人質疑許多海外國家的學校課程較淺，但教出來的學生又不見得比本地的差。筆者並非這方面的專家，希望相關官員及教育工作者能認真檢討，改善香港的教育制度和政策。