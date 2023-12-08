冰鑑春秋：戰貓外交？跪舔外交？

自封「戰貓」的蕭美琴返台與賴清德搭檔競選總統後，民進黨一直塑造她在華府長袖善舞，深受美方信賴歡迎的外交菁英形象。然而，一份「涉外工作聯繫通報表」卻暴露所謂的戰貓，很可能只是美國豢養的小狗。這份原定要在2026年底公布的密件顯示，去年4月18日台美雙邊會談討論IPEF（印太經濟框架），彼時台灣已在美國強大的壓力下開放了萊豬與日本核食，民進黨期望能被美國納入IPEF，才能向台灣民眾宣傳交代。

儘管明知美方很可能不會正面答覆，但當時行政院政務委員鄧振中、蕭美琴與美國貿易代表戴琪視訊會談時，仍向美方詢問：「IPEF似乎沒有看到台灣在內，背後原因可否與我方分享？」果然，戴琪只說，IPEF目前僅達到類似餐廳試營運的程度，正努力邁向可正式發布階段，且因為決策程序複雜，牽涉各方，一切還須研究規劃。至於密件中提及台灣訴求兩大重點：一、台灣開放萊豬與核食卻未獲選加入，顯示美方不支持台灣參與區域經濟整合；二、傳聞台灣加入IPEF會導致某些國家怕惹怒中國進而猶豫，但台灣加入只會對這些國家有利，不該考慮中國因素，戴琪則沒有正面回應。

這樣的交涉過程明白表示，民進黨自以為聽了美國爸爸的話吃萊豬，硬着頭皮開放核食，就可以換取加入IPEF，結果完全被美國人耍了，美方壓根就沒考慮讓台灣加入。而吃了悶虧的民進黨還不敢聲張，甚至到今年2月，蔡英文還公開期許能加入IPEF，演得像已經快要參與成功一樣，結果只是一場猴戲罷了。

優秀的外交官是幫自己的政府使命必達，而蕭美琴這種犧牲自己利益卻甚麼也換不到的作法，連病貓都算不上，只能說是跪舔的哈巴狗。