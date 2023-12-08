橫眉冷看：重視幸福感與安全感

美國特斯拉公司創辦人馬斯克經常旅居中國，他不無感嘆，說中國政府比起好些西方政客，更重視百姓的幸福感。筆者沒機會長居內地，只是新冠疫情過後，不時回鄉省親，從親戚朋友的片言隻字中，也能大略感受到，馬斯克口中所講的道理。今天的內地朋友，不但比以往活得更有幸福感，也更有安全感，有時候政府對人民的照顧，近於無微不至。

以對待境外詐騙電話為例，內地和香港執法部門，採取的態度便截然不同。筆者在香港生活，收到的詐騙電話和訊息，近乎無日無之，單是本文執筆前的一個多小時內，我便收到兩次所謂的入境處電話，身為香港人，早已見怪不怪，只能自求多福。日前我到訪廣州，跟一位親戚談及這個話題，親戚說，在內地碰上同類事件，公安部門可不會像香港般，讓你自生自滅。

這位親戚是小學教師，日前也收到一個疑似詐騙的電話，當時她正在上課，看到來電顯示的號碼便已生疑，也沒空接聽，心想就由它去吧。沒料到數分鐘後，公安局便傳來短訊，提醒她剛才打來的可能是詐騙電話，千萬別上當。這條訊息相隔一會兒，又傳來一遍。

待親戚下課後，公安局竟然有專人來電，教她收到懷疑詐騙電話，該如何處理。親戚詳述自己的經歷，我這個香港人在旁聽着，簡直覺得大家是活在兩個不同世界的人。

我有朋友在香港碰到電話騙案，失去大筆金錢，一家人倉倉皇皇，跑到執法部門報案求助。對方只懶洋洋地說，同類騙案他們在一天當中，收到很多宗求助申請，卻抱歉愛莫能助，如要報案的，不妨替你辦手續，但大家心知肚明，這只是走程序罷了。