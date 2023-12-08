筆下風雲：俄烏戰爭 美烏輸凸

俄烏戰爭打了快將兩年，美國國務院近日承認，為烏克蘭提供資金的能力已經見底，要求國會盡快通過新一筆包括援烏、援以和援台合共約一千億美元的預算。不問可知，這又成為民主共和兩黨黨爭的籌碼，吵個沒完沒了。

共和黨早就表明不會支持繼續撥款援烏，而烏克蘭也真是扶不起的阿斗，美國先後向其提供逾400億美元軍援，但戰事始終膠着，俄羅斯始終不倒，烏方所謂的大反攻，由春季反攻到冬季絲毫不見成效。美國巨額付鈔，到頭來竹籃打水一場空，烏方還一味獅子開大口要錢。盛傳正與澤連斯基爭權的總司令扎盧日內，早前便向美國國防部長奧斯汀索要1,700萬枚炮彈，以及4,000億美元的援助，聲稱要全面收復烏克蘭領土。連大反攻都沒轍，還如此大口氣，憑甚麼？

作為代理人之戰，烏克蘭對美國鞠躬盡瘁，充當最稱職的棋子，但對於烏克蘭國民來說，戰火不僅奪去人命，令他們流離失所，更難堪的是整個國家頹垣敗瓦、滿目瘡痍、國不成國、家不成家。打仗難重建更難，一味無止境打下去，戲子總統有沒有想過如何重建國家？美國除了畀錢打仗，會不會付鈔收拾殘局？

儘管俄羅斯國力及經濟因為戰爭而有所削弱，但國家本土並無受到重大破壞，烏克蘭曾經發動數次對準莫斯科的恐襲，都只是零星行動，動搖不了俄羅斯以至總統普京，起碼俄羅斯不用面對戰後重建問題。檢點下來，俄羅斯仍然佔據烏克蘭約18%領土，包括克里米亞，其餘就是在去年2月戰事開打後的進帳。要是美國國會撥款卡關，今年年底前無法通過援烏預算，烏克蘭恐怕捱不過明年春天。害人終害己，美烏以為可以打垮俄羅斯，結果輸到凸。