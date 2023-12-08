坦言集：好日子

國際著名投資者索羅斯說好日子完了，指的應該不是全球經濟，而是美國為首的西方經濟。他從來的考慮，都是西方經濟，不是發展中國家、非西方經濟。

美國自上世紀70年代石油危機與美元危機以來，沒有進行結構的大調整，而是靠美元濫發，經濟上吞併日本、蘇聯來維繫泡沫的擴張。最新的是烏克蘭戰爭中掏空歐盟，並企圖依照日本的例子屈服中國。但是，近一、二十年美國這樣用政治經濟手段來轉移危機、掠奪外國資源財富的方法，開始行不通了，主要是蘇聯解體後的俄羅斯、改革開放後的中國，都已改轅易轍，不再依美國主張與西方經濟整合，反而強調獨立自主，從經濟到政治、軍事，逐步脫離美國和西方的控制，甚至與之抗衡。

中俄的反叛使國際上有更多的空間讓其他非西方國家倣效，脫離或至少減少對美國及西方的依賴。中美貿易戰啟動的兩國競爭、烏克蘭戰爭乃至現在的以巴戰爭，都顯示出美國與西方主宰國際的能力受到挑戰、削弱，戰爭不能取勝，貿易戰金融戰備受抵抗，顏色革命也不成功，傳統顛覆對手掠奪資源的方法都一一失敗。

美國與依附它的西方和日韓諸國，面對着經濟危機似沒法克服，且戰爭和中俄等與之脫鈎帶來的傷害愈來愈大，再不能如以往藉犧牲別國來脫困，美國、歐盟似要進行痛苦的調整才可避免危機的惡化。西方世界經濟一籌莫展，前景暗淡，國際關係不可能返回西方鼎盛、美國主導的時代，它們積累下來的債務要獨自償還，要收縮調整，好日子當然不再了。

與此同時，非西方國家包括中俄等，經濟中有頗大部分依賴美國及西方，美西方不景，它們亦因而不景。除非與之脫鈎，否則的話，不景氣和危機依然可從西方轉移傳遞過來，中俄等依賴美西方的部分經濟的好日子也同樣地完了。

好日子完了，標誌着美國及西方經濟時代的開始終結。當然，它們還想振興，但再工業化沒希望，結構調整政治代價太大，他們必然仍把挽救危機的目標放在對中俄等的掠奪，此所以不談脫鈎，只說減風險，還是要從中俄處奪取利潤。對中俄等來說，是與美西方共苦，分攤其苦日子？抑或是認真脫鈎，重建有利本國的新的雙邊多邊關係？後者便是脫離美西方帶來的苦日子，迎上自主發展的好日子。