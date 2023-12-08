4000張練功券 呃商人值400萬泰達幣

【本報訊】執法部門於本周三（6日）接獲一名40歲虛擬貨幣男商人報案，他表示早前透過社交平台接觸一名自稱為虛擬貨幣找換店負責人，對方聲稱可替其套現泰達幣。事主於同日中午親到旺角聯合廣場一舖位交易，當時舖位有一名自稱店員的中國籍男子，並向事主展示四疊以保鮮紙包裹、面值1,000元的紙幣，事主見狀便把價值400萬元的泰達幣，轉至對方提供的虛擬貨幣錢包。

拘無業漢女售貨員 不過，該名男子以未接獲上司指示等藉口作推搪，拒絕把現金交給事主，事主懷疑受騙遂報案求助。人員接報到場調查，證實該四疊現金，除首尾兩張為真鈔外，其餘均屬俗稱「練功券」的懷疑偽鈔。人員其後檢走4,000張懷疑偽鈔、8張真鈔及一部數錢機，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有偽製紙幣」罪，拘捕該名報稱無業的27歲男子。

至昨日下午，人員再於深水埗區以「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕另一名租用上述店舖、報稱時裝售貨員的37歲女子，她已被帶走扣留調查。初步調查顯示，該虛擬貨幣找換店在香港並無公司註冊或商業登記，約於兩周前開始租用該店舖。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。