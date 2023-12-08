青衣屯門搗5非法油站 5男就逮

【本報訊】消防處連同海關及執法部門展開代號「新烽」的打擊非法燃油轉注活動，期間分別在青衣及屯門區，搗破5個非法加油站及分銷中心，拘捕5名男子（45至50多歲），檢獲約2.5萬公升非法柴油、3部油缸車及一批入油工具，市值共約56萬元。

消防處高級消防隊長「特遣隊（反非法加油活動）」王洪烈表示，人員於本周三（6日）先搗破位於青衣青尚路和青尚里的3個非法加油站，該兩條路是連接葵青貨櫃碼頭道路網的一部分，亦是通向公眾貨物裝卸區的必經之路，因此有大量貨車經過。至昨日，人員再搗破位於屯門康寶路和楊青路的兩個非法油站，該兩個非法油站皆位置偏遠及隱蔽，且與民居有一段距離故不易被發現。該5個非法油站已被調查數年，早前亦曾作打擊，不排除是有關非法油站「死灰復燃」。

營業時間地點多變 派人放哨 王續稱，有關非法油站運作模式各異，例如用油缸車直接轉注，或用不合適容器如「骰仔缸」或油桶等儲存在密斗車，企圖偽裝成普通貨車等，試圖掩人耳目或減少被當局充公的數量。至最近則出現新的模式，例如不時改變油站位置或營業時間等，且會安排人手以至私家車在附近一帶放哨，甚至跟蹤可疑人士或車輛以確認是否執法人員，藉此增加當局的執法難度。

消防處助理消防區長「特遣隊（反非法加油活動）」黃惠文表示，被捕5人涉嫌違反消防消除火警危險規例、危險品規例以及危險品管制規例，將會被檢控。消防處在過去一年進行超過60次打擊非法燃油轉注行動，檢控數字超過200宗，有人涉嫌經營非法加油站被監禁。今年1月至今共檢獲50萬公升非法柴油，市值1,000多萬元，較去年檢獲的38.5萬公升高出約三成。