值880萬可卡因扮紅酒 港澳拘3男女

【本報訊】本港執法部門早前與澳門當局根據線報及經調查後，鎖定有國際販毒集團把「液態可卡因」偽裝成紅酒，經外地偷運到香港及澳門。兩地執法部門於本周二（5日）進行聯合收網行動，拘捕兩男一女台灣及馬來西亞人士，他們俱已被扣留調查。行動中，兩地人員共檢獲16支、各1.5公升（共24公升）的懷疑液態「可卡因」，市值約880萬元；澳門當局估計烘乾後將有6公斤毒品。

其中，香港執法部門在本港截獲一個可疑包裹，內裏有4支懷疑裝載「液態可卡因」的紅酒樽。人員根據調查，掩至荃灣青山公路荃灣段一間酒店，拘捕一名23歲馬來西亞籍男子，初步相信有人以紅酒樽及包裹作掩飾進行販毒。該被捕人士稍後將會被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。

稱取酬助友帶入境 至於澳門方面，被捕台灣男子姓范（28歲），報稱服務員；被捕台灣女子姓李（27歲），報稱無業。當地執法部門表示，人員在本周日（3日）發現兩名形迹可疑男女入境，並且入住路氹一間酒店，他們步出房間時遇查，人員在其客房及一間託運公司，共檢獲12支懷疑液態可卡因。被捕男女供稱首次前來澳門，惟在查問下僅表示是協助「朋友」從美國乘搭航班把「紅酒」帶往澳門，旅費同樣由「朋友」提供，二人在事成後收取20萬元新台幣（折合約5.1萬澳門元），其餘則拒絕交代。他們已被控販毒罪，於昨日上午被移送至檢察院偵辦。