離島截南亞人蛇 兩日拘13偷渡者

搶灘抵港斷正 缺糧大嗌救命 執法人員於本周三（6日）在大嶼山港珠澳大橋一橋躉，拘捕5名懷疑坐船偷渡來港的南亞男女人蛇後，昨日在西貢果洲群島一帶，再拘捕8名搶灘抵港的南亞漢。南亞人蛇湧港一浪接一浪，短短兩日已截獲兩批共13名人蛇。由10月下旬起至今，執法部門共截獲15波南亞偷渡客，累計共有148人被捕，當中以印度、巴基斯坦及孟加拉籍為主。

執法部門於本周三接獲報案，指在大嶼山大澳虎山觀景台對開的港珠澳大橋一個橋躉上，發現5名形迹可疑人士，懷疑他們偷渡入境香港。人員隨即展開行動，乘船趕至現場了解，並且截獲該5名南亞裔人士。由於他們身上均沒有有效身份證明文件，人員經初步調查後，遂以涉嫌「非法入境」拘捕5人，並把他們帶走扣留調查。據悉，5名被捕人士包括兩名印度漢、一名巴基斯坦漢、一名越南漢及一名越南女子，相信他們乘船抵港後，被蛇頭棄於上址橋躉。

曾報案求救 後遭市民發現 另外，昨日上午10時許，執法部門接獲一名南亞裔男子報案，他聲稱與7名同鄉在東龍洲上缺水缺糧。人員接報趕至東龍洲，經過一輪搜索後沒有任何發現。至下午1時許，再有市民向執法部門報案，指發現多人在西貢果洲群島揮手呼救。人員趕至島上搜索，其後尋獲6名巴基斯坦籍及兩名孟加拉籍男子，經初步調查後，遂以涉嫌「非法入境」把他們拘捕。據悉，該8人身上均沒有有效身份證明文件，不排除他們是早上報案的南亞漢，因報錯地點而於下午被截獲。

近期人蛇連環攻港，由10月22日至今，執法部門已截獲15波非華裔人士犯境，先後於西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩、橫瀾島、蒲台島、石鼓洲、大嶼山二澳、分流、石門甲道、清水灣、雞翼角島、鶴咀、港珠澳大橋及果洲群島，累計拘捕148名偷渡客，其中大部分為巴基斯坦籍、孟加拉籍及印度籍，另有部分為越南籍和尼日利亞籍。