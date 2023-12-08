前警員被革職 涉與少女性交易

褫奪退休福利 申覆核遭拒 前警員早前接受警隊的紀律聆訊，被裁定「行為可能致使公共服務聲譽受損」，被判保留退休福利下迫令退休，他提上訴卻被改判褫奪退休福利下革職。他認為此裁定對他不公，日前入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令撤銷有關決定。高院法官高浩文經考慮後，昨日頒下判詞，否決前警員的司法覆核許可申請。法官指前警員未能提出可爭辯理據，並認為沒有成功的上訴機會。據判詞披露，該前警員在職時曾與年輕女子進行性交易，導致須接受紀律聆訊。

申請人是陳健敏（下稱陳），擬答辯人警務處處長蕭澤頤。入稟狀指，申請人是一名前高級警員，早前被控3項行為可能致使公共服務聲譽受損，須進行紀律聆訊。他承認一罪，並在聆訊後被警隊紀律主任裁定另一罪的指控成立，對他作出嚴厲譴責，及下令保留退休福利下迫令他退休。申請人不服裁決作出上訴，不過警務處副處長（管理）於今年8月頒令稱判罰太寬容，並改判褫奪退休福利下革職。

不當取用少年警訊會所支票 據判詞披露，該3項指控包括陳於2012年至2015年間，曾拍攝一名女子的不雅照片包括僅穿內衣褲照片及裸照、於2015年與該女子有不當的性關係、及於2016年不當取用屬於屯門區少年警訊會所的支票，在支票上填上10萬元並拍照發送予前述的女子，而申請人最初認識該女子時，對方年僅15歲。陳承認第3項控罪，經紀律聆訊後則被裁定第2項控罪罪成。

陳指稱紀律聆訊存在程序不公，因關鍵證人，即涉案女子拒絕到場作供，使他未能向對方作出盤問。陳又指原本就裁定提出上訴，卻被加重其懲罰，且沒有任何機制可提出上訴，裁定對他構成不公，因此要求推翻相關裁定。

法官在判詞指，就有爭議的控罪，聆訊主要須裁定陳與該女子的性交是否性交易。據紀律聆訊裁決指，其主要依賴陳曾招認稱性交後確有付款，根本沒有依賴該女子的口供。法官指陳亦可以自行申請傳召該女子出庭供他盤問，他卻沒提出申請，故認為並不存在程序不公。至於加重懲罰一事，判詞指如非陳提出上訴，根本不會改變懲罰，且是副處長認為刑罰過於寬容才決定更改，法庭不應作出干預。綜合而言，法官認為案件沒有可爭辯之處，故否決陳的申請。案件編號：HCAL 2139/2023