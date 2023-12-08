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危坐校舍簷篷 花貓受驚掙脫救援
花貓坐在校舍簷篷。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日上午9時許，有途人發現一隻花貓闖入馬鞍山利安邨一間小學校舍，並蹲坐在二樓簷篷，由於擔心花貓安全，遂慌忙報案求助。
消防員接報趕至，愛護動物協會人員奉召協助，人員在簷篷上放置木梯救起花貓，惟貓貓疑因受驚，迅即掙脫救援人員且逃去無蹤，人員最後收隊離場。
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