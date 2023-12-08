九旬嫗遭校巴撞倒 71歲司機被捕

【本報訊】昨日早上8時許，一輛搭載學童的校巴沿深水埗海壇街行駛，惟右轉入桂林街期間，司機懷疑收掣不及，校巴撞倒一名橫過馬路的姓鄭（94歲）老婦，鄭婦捱撞後，其下半身被捲入右方車底，司機驚悉意外，慌忙停車報案。

救援人員接報趕至，發現鄭婦昏迷，其後腦淌血且腳部受傷，遂即場替其急救並由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救。執法人員圍封現場，地上遺下一攤血漬，司機留在現場助查。據悉，涉事校巴搭載一名保母及5名學童，他們俱沒有受傷，事後轉乘其他交通工具回校。

執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，拘捕一名姓梁（71歲）司機，他其後獲淮保釋候查，須於明年1月中旬向執法部門報到。

南亞漢駕車紅棉路自炒 另外，昨日凌晨1時許，一名20餘歲南亞漢駕駛私家車沿中區紅棉路行駛，當駛至近纜車總站對開，私家車懷疑失控，撞向路旁防撞欄後，車頭掉轉橫亘中及快線。司機在意外中沒有受傷，惟涉事私家車右車頭嚴重損毀，車廂安全氣袋彈出且漏出機油。執法人員封鎖現場，上址有約一米防撞欄損毀，連同車輛碎片散落一地。受事故影響，紅棉路中及快線一度封閉。