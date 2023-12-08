東呼即應：女子港鐵月台自摑 嚇親乘客

【本報訊】「啪啪啪」，《東呼即應》留意到有女子在港鐵月台上持續「自摑」，惹來附近市民側目大笑，未知其自摑原因為何。近日網上流傳一條18秒片段，顯示在港鐵荃灣綫一個往中環方向的車站月台，有身穿藍色上衣、棕黃色裙、孭着黑色袋的紮辮女人，無故向着左邊的乘客「大大力」拍打自己的臉。

從月台玻璃幕門反射的影像所見，左邊的女人並沒有反應，僅看着手機，令人對事件摸不着頭腦。「自摑女人」其後繼續自摑，前後至少4次，期間有另一名女士經過，望向自摑女，而片段亦持續有多人笑聲。《東呼即應》主持笑言，「啪啪」之聲跟他年少回鄉過新年，親戚燒炮仗的聲音般熱鬧。

銅鑼灣市面拍烏蠅 入夜後冷清 不過，本應熱鬧的銅鑼灣亦「拍烏蠅」。網上流傳另一條46秒片段顯示，銅鑼灣百德新街一帶入夜後冷冷清清，人迹罕至。拍片人指路旁兩側的廣告牌均已拆除顯得「光禿禿」、失去靈魂，感嘆繁華的香港已成為歷史，只能在電影裏看到。《東呼即應》指，本地旅遊景點乏味，消費高而服務差，難免遊客人數大減。