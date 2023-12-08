東呼即應：公廁量少欠衞生 市民旅客俱焗忍

東呼即應訪問各界 盡表心中不快 大家逛街時難免會「人有三急」，但相信不少人都曾經歷在附近找不到廁所解決，深感「尋尋覓覓、悽悽慘慘戚戚」。有市民向《東呼即應》指，本港公廁數量不足，即使找到商場廁所，亦因廁所有時已被重門深鎖，不能順利如廁，亦有人指四周沒廁所下只能強忍。關注團體指，公廁分配不均，令市民感到難找廁所，建議善用坊間的廁所手機程式。

《東呼即應》近日走進社區了解各界對「廁所難覓」的意見。蕭先生表示，縱使眾多商場有廁所，但很多時已被「雙重鎖」鎖上，顧客要向店舖取鎖匙開門，「行來行去」對長者不便。黃小姐更稱，曾衝進小巴車廂問司機廁所位置，可惜附近並沒有設施，最終只能「忍」。洪先生則指，旺角、深水埗鴨寮街等地的公廁比較骯髒，清潔不足，即使「尿急」亦未必會使用。

節目又引述曾有內地女網友批評，在香港部分廁所會上鎖，需要先問店方取得鎖匙，要找廁所有一定的難度。結果有關發言遭網絡公審，女網友被譏「孤陋寡聞」。過去亦有建築師和規劃師設立網頁提出，本港城市密度高之下，公廁的數量明顯匱乏，並建議重建現有破舊的公廁，及在主要街道設立廁所，亦要設立手機應用程式方便大眾「衝廁」。

不過，香港廁所協會主席蘇金標認為，本港廁所數量基本上是足夠，尤其港府在所有旅遊區均設公廁，但是分布有點不正常，例如部分公廁距離景點、旅遊巴上落客的位置較遠，令人覺得找廁所有困難。蘇相信，廁所分布不均的情況，主要因為香港地方細小，較難覓地建廁所，建議大眾及旅客善用坊間的廁所手機程式，以便更快找到附近的廁所。

曾有人用後染食肉菌 之不過，即使找到廁所，亦未必人人敢用。香港廁所協會早前巡查全港300多個公廁，便赫然發現西環吉席街公廁外表雖頗為光鮮，但內裏設施殘破、地面積水，水龍頭亦破爛。《東呼即應》指一旦使用破爛的水龍頭，有機會「𠝹到手」，惹來食肉菌危機。

事實上，2017年曾經有一名63歲長期病患婦人，在上環公廁如廁時，疑被公廁的沖廁水，濺到下體附近傷口而染上食肉菌，引致壞死性筋膜炎，其後在短短18日內，需4次去除右腿感染和壞死組織及兩次截肢手術，最終亦不幸離世。2019年亦曾爆出有美國網紅來港及台灣旅遊期間，疑曾接觸公廁洗手液容器而感染食肉菌。

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