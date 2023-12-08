推動科研 擬引入專利盒稅務減免

【本報訊】政府推動本港創新科技的研發。商務及經濟發展局局長丘應樺昨指政府同時關注知識產權的保障，計劃明年引入「專利盒」稅務優惠措施，針對於香港境內從事的研發活動，向相關知識產權的營商納稅人提供稅率減免，預計明年第一季會將法案提交立法會；當局亦計劃重組本地專利代理服務，相信有助提高服務品質和培養專業人才，支持專利制度發展。

丘應樺在一個論壇上提到，知識產權是當前世界經濟的重要基石，研究顯示，2019至2021年期間，香港的知識產權產業對本地GDP貢獻32.7%，相關領域的就業人數佔總就業人口近三成，凸顯知識產權在經濟發展的關鍵角色。他指明年政府會進行公眾諮詢，聽取持份者對加強人工智能生成作品版權保護的意見，支持香港發展。政府指本港知識產權法與國際標準一致，最新於5月生效的版權條例，加強對現今複雜數碼世界的版權保護，過去產生大量有價值的知識產權，其中科技園與30多個世界一流大學和研究機構合作，29個實驗室正在進行各領域的研究。