斥的士車隊方案不完整 議員「潑冷水」擬提修訂

【本報訊】本港的士從業員良莠不齊，服務常惹人詬病，政府計劃推出一系列措施以改善的士業生態。有工會背景的議員認為當局提出的車隊方案並不完整，並指相關條例草案予人「換湯不換藥」的感覺，聲言會「潑冷水」之餘，並將會趁條例草案進入全體委員會階段時提出修訂。

倡降低門檻引入競爭 議員陸頌雄指《2023年道路交通法例（提升個人點對點交通服務）（修訂）條例草案》即將恢復二讀同進入全體委員會階段，而他將代表其所屬工會在全體委員會提出兩項修訂，而第一條修訂內容是申請人所經營的車隊，其擁有的士數目佔其車隊數量比例不少於5%，而原來建議門檻是10%。降低門檻的用意是希望一些中小型車行、或個體車主或的士從業員去成立一些合作社，以便申請成立車隊，引入競爭同市場開放性。

另一修訂是申請人其已經營的車隊中，維持僱傭關係的司機數目佔其的士車隊的比例不少於50%，而原來建議的比例是10%。他形容10%的僱傭比例只是點綴，無助改變整個的士業生態。他相信僱傭關係可驅使的士司機做好本分，提供高質素服務，以維持工作上的保障和僱員權益。他說政府原來方案只列入行政指引，而非寫在法例裏面，然而寫入法例是較為周全的做法。又重申提出修訂旨在為的士服務帶來改變，既針對缺乏新血入行的問題，亦為僱員提供工作。

議員郭偉强表示改革的士服務乃社會共識，但會對成立的士車隊的建議「潑冷水」，事關的士服務出現問題主要是司機不足。即使成立的士車隊，能否吸引新血入行實屬疑問。而觀乎業界對成立車隊之說多持觀望態度，反應可謂冷淡。