文化館面臨「殺館」 當局：冇話唔重建

【本報訊】文化體育及旅遊局向立法會提交文件，建議將科學館改建為國家發展為主題的博物館，而現時設於沙田的文化博物館將重建為科學館，引起反響。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨重申有關文件屬初步建議，明年中會向立法會提交博物館整體規劃和整體報告，強調會再聽意見，又指「冇話過」不會重建文化博物館。

指科學館內容需提升 楊潤雄指，施政報告「十年文化藝術設施發展藍圖」已提出要設立新博物館，當局去年亦就博物館作出研究，未來有計劃設流行文化館、非物質文化博物館，認為現時文化博物館內的數個展館，內容可能更適合歸納到未來新建的展館，例如粵劇館可以重置到「非遺體驗館」，金庸館和李小龍館可以重置到日後的「流行文化館」，認為更能凸顯內容，又指從來「冇話過」將來不會重建文化博物館，如果未來有需要可以再復建，籲大眾「唔好混為一談」。

至於科學館問題，楊指當局研究後，認為科學館展覽內容需要提升，因此研究在文化博物館原址重建一個新科學館，相信是對大家更有益。他又相信大眾對每一個展館會有不同意見，明年中會再向立法會提交文件再作諮詢，早前的文件並非決定方案，只是希望聽取意見。