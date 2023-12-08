消防清理梯間物品 古思堯索償5.9萬

【本報訊】74歲的社運人士古思堯，被指在荔枝角永盛工廈住處外擺雜物，被票控「阻塞逃生途徑」，案件今年10月提訊，排期12月18日開審。該案提訊後，古思堯在10月入稟小額錢債審裁處，指消防處沒有通知便清理，又沒有通知他的朋友，屬行政失當，要求賠償5.9萬元損失。這宗入稟現排期明年4月24日審理。

稱未接獲通知

申索人是古思堯，被告是消防處。申索書在10月27日撰寫，申索人指，自己居於長沙灣永盛工業大廈一單位20多年，該處亦是他的工場，他會在該處製造行為藝術抗議物品。今年4月，消防處人員巡查，要求他將後樓梯的物品清理。申索人指，他是腸癌康復者，他6月因大量出血入院，住院期間消防處突然派人搬走他的所有物品。申索人稱，消防處清理時沒有通知他，而他入院之時，朋友雷玉蓮女士有向管理處留下她的電話，但消防處也沒有通知雷，屬行政失當，要求賠償損失5.9萬元。案件編號：SCTC42582/2023