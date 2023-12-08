友人寄書遭懲教退回 還押鄒家成准覆核

鄒家成

【本報訊】因涉及泛民初選案而正被還押的鄒家成，於本月初入稟高院申請司法覆核，要求推翻懲教署拒絕讓他接受由朋友寄給他的一本書籍。據入稟狀指，署方以書本內含淫穢內容為由退回書本，但鄒則認為該決定欠缺合法性及不合理，且不合比例限制其言論自由，並違反《基本法》規定。高院法官高浩文昨頒下判詞，以書面形式批出許可進行司法覆核，下令鄒需在14天內向答辯方發出所需文件，並與對方商討可於明年3月至5月期間何時開庭審理本案。

被指含淫穢內容 申請人是鄒家成，答辯人是懲教署署長。入稟狀指，鄒現正於荔枝角收押所還押，今年9月3日，其友人申請將一本名為《教養：關於歷史、文學、藝術、音樂、哲學與世界風俗文化，你必須知道的事》的中譯本寄予申請人。鄒在兩天後經查詢獲懲教人員告知書本含淫穢內容，申請人將不會收到書本。書本其後退回予鄒的友人，當中附有一張便條，寫有鄒的囚犯編號及「裸露！退！」。鄒就此事兩度向懲教署作口頭投訴，並向申訴專員公署投訴，以及分別去信至立法會議員管浩鳴及狄志遠，管亦曾就投訴與申請人會面。

鄒指書本是內容包含歷史、文學和文化知識等，亦載有意大利藝術家「Sandro Botticelli」著名畫作《維納斯的誕生》，當中有描繪維納斯女神裸體站在一個巨大的貝殼上。鄒認為署方拒絕讓他收取該書本的決定欠合法性及不合理，而且不合比例地限制申請人的言論自由，違反《基本法》。鄒認為懲教署人員未有理解該書本的文化背景，並要求法庭頒令撤銷署方決定及裁定違憲。案件編號：HCAL 2164/2023