美聽證會指華跨國鎮壓 黎智英洋律師大放厥詞

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，被控串謀勾結外國勢力危害國家安全等共3罪，違反《港區國安法》的案件，將於本月18日審理。案件開審在即，美國參議院外交關係委員會主席卡丁在本周三（6日）在聽證會表示，中國是全球其中一個跨境鎮壓手段最複雜的國家，美國將很快推出一項與處理跨國鎮壓行動有關的新立法措施。黎智英代表律師加拉格爾在會上稱，黎智英兒子黎崇恩因呼籲釋放父親而受到中國官方媒體威脅。加拉格爾又指，黎智英及黎崇恩的國際法律團隊，亦是跨國鎮壓行動對象。

黎違反國安案12˙18審 聽證會主要關注中國、俄羅斯和伊朗侵犯人權的問題，卡丁形容現代技術前所未有地擴大政府跨境鎮壓的範圍，對散居海外和流亡者群體的安全構成嚴重的威脅，他稱：「他們會向整個流亡者群體釋放一個訊息，那就是不管你在哪裏都不會安全，即使你是在民主國家也不安全，即使你有政治庇護也不安全」。

涉案4名被告包括黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。前者指4名被告在2019年4月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層串謀發布煽動刊物；後者則指4名被告於2020年7月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指他在2020年7月1日至2021年2月15日期間，在港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。本案會由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，估計需時約80天，部分壹傳媒高層會出庭頂證黎智英。

卡丁 加拉格爾