調查：教師快樂感評分 10年新低

【本報訊】有教師組織就在職教師身心健康進行問卷調查，結果發現本港教師快樂感評分為10年來最低，半數受訪教師感壓力大，來源主要來自學校行政工作、新增政策要求等，超過八成教師每周工作逾51小時。組織指出，教師身心健康攸關教育質素，促請當局正視有關問題。

教聯會聯同教工會於上月中旬向全港學校發出問卷，共收到1,240位在職教師回應，結果顯示，以0至10分自評工作快樂程度，教師的快樂感平均值只有4.33分，較前年5.13及去年4.71分有明顯下跌，且為過往10年同類數據中最低。近九成教師在過去一周感到疲乏、逾六成感到洩氣，只有3.9%的教師在過去一周沒有負面情緒。

調查顯示，教師的壓力來源主要來自於學校的行政工作（84.8%）、教學（59.9%）、新增的政策要求（59.7%）、學生的學習差異擴大（56.9%）及學生的情緒問題（51.6%），每項均超過半數教師感到受壓。此外，今年幼稚園承受嚴峻營運壓力，幼教面對工作前景未明，心理壓力更大。

逾八成受訪者每周工作超51小時 在工時方面，調查顯示有81%教師每周工作超過51小時或以上，其中每周工作61小時或以上的教師之比例，更比2021及2022年為高。至於健康方面，過去半年受訪教師平均受到6項健康問題困擾，包括腰痠背痛、聲帶發炎/聲沙、腸胃不適、長期站立引致腿部不適等。

教聯會及教工會表示，教師身心健康與正向教育相輔相成，期望當局推出相應支援措施，減輕教師行政壓力和高工時狀況，改善校園教學的環境，以及精簡學校行政工作，增加人手支援。該會又建議當局撥資源予辦學團體和學校，為教師提供正向心理學短期課程，提升教師的抗逆力和輔導學生能力。