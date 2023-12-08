長者趨增 促北都建安老中心
【本報訊】據政府統計處最新數據，65歲或以上的市民已達到163萬，佔整體人口的21.9%，長者問題嚴重。經民聯昨發表長者安老問題研究報告，敦促政府改變過往零碎的安老措施，盡快完善養老、敬老、 安老、護老的「四老」政策，當中包括把握規劃北部都會區的機會，預留建設長者安居中心的區域等。
議員盧偉國表示，目前每5個港人就有一個是長者，然而10個長者4個窮。由於長者拚搏大半生，社會應給予他們更大的支持和關顧，促請政府把安老工作視為施政的一個重點，制訂全面安老政策藍圖，定出具體目標和長遠規劃。地產及建造界議員龍漢標指過往的城市規劃並未考慮到長者安居，以致今日的安老院舍多位於舊區或公共屋邨，且宿位不足，環境亦不理想，加上社會邁向高齡化，問題勢必雪上加霜。他認為北部都會區除發展創科和高增值產業，亦可為長者安老創造條件。建議在北都劃出部分地區，建設具規模的長者安居中心，並藉此發展相關的醫療、餐飲、零售和服務設施，以及提供不同模式以滿足不同的安老需要，期望政府盡快為北都發展定案。
倡滿65歲免審查發放生果金
另外，議員梁美芬主張向年滿65歲長者免審查發放生果金、降低醫療券年齡門檻，只要年滿60歲即可領取，同時增設牙科醫療券，推動樂齡科技普及化，至於兩元乘車優惠亦必須維持。鑑於長者往往是騙案的受害人，議員陳祖恒認為要線上線下全方位打擊騙案，守護長者血汗錢，具體措施包括加強官方防騙App效能，設立網上舉報平台，讓市民舉報可疑電話、電郵、網站，並打擊以「保健公司」等作招徠、專門向長者下手的詐騙街舖，銀行制訂長者提款轉帳防騙機制，及時介入疑似詐騙個案。
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