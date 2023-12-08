長者趨增 促北都建安老中心

【本報訊】據政府統計處最新數據，65歲或以上的市民已達到163萬，佔整體人口的21.9%，長者問題嚴重。經民聯昨發表長者安老問題研究報告，敦促政府改變過往零碎的安老措施，盡快完善養老、敬老、 安老、護老的「四老」政策，當中包括把握規劃北部都會區的機會，預留建設長者安居中心的區域等。

議員盧偉國表示，目前每5個港人就有一個是長者，然而10個長者4個窮。由於長者拚搏大半生，社會應給予他們更大的支持和關顧，促請政府把安老工作視為施政的一個重點，制訂全面安老政策藍圖，定出具體目標和長遠規劃。地產及建造界議員龍漢標指過往的城市規劃並未考慮到長者安居，以致今日的安老院舍多位於舊區或公共屋邨，且宿位不足，環境亦不理想，加上社會邁向高齡化，問題勢必雪上加霜。他認為北部都會區除發展創科和高增值產業，亦可為長者安老創造條件。建議在北都劃出部分地區，建設具規模的長者安居中心，並藉此發展相關的醫療、餐飲、零售和服務設施，以及提供不同模式以滿足不同的安老需要，期望政府盡快為北都發展定案。