工會倡完善數據庫 加強獨居老人支援

【本報訊】政府早前宣布明年首季將以荃灣和南區為試點，委聘地區關愛隊探訪獨老和雙老家庭提供援助。有工會表示，由於目前未有完善的獨居長者數據資料庫，故難以掌握全港獨居長者資料，建議訂立高風險長者名冊，並分別從個人、鄰里、社區及長者中心共4層架構，再配合醫療、科技及社會服務方面作出支援，協助獨居長者的日常生活。

議員鄧家彪表示，根據統計處2021年資料，現時有逾18.8萬戶65歲或以上獨居長者，其中有12萬為公屋住戶，當中有148戶更是100歲或以上，可見獨居長者數目不少，當中更有部分長者因而養成孤僻習慣，成為「隱蔽長者」，較容易出現精神問題，惟由於目前未有完善的獨居長者數據資料庫，故建議政府應檢視目前有關獨居長者資料系統的情況，在此基礎建立綜合大樓數據資料庫。

從4層面揪高風險隱蔽者 他續稱，政府可從個人、鄰里、社區和長者中心4層架構出發，支援獨居長者，譬如政府可通過安老統一評估，判斷獨居長者的身體情況是否為體弱個案；透過關愛隊宣傳，帶動鄰里之間主動關愛獨居長者；關愛隊與屋邨保安加強合作，完善獨居長者資料庫；以及在長者中心實行自動入會機制，讓獨居長者自動成為會員長者，以增加服務的覆蓋面。