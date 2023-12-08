滙豐提升員工福利 有薪產假達20星期

響應谷生育方針 添人才來港誘因 本港生育率極低，政府早前宣布派錢兩萬元谷生育，滙豐銀行昨日亦宣布多項假期出招，明年1月1日起，全職僱員的有薪產假將由16個星期增至20個星期，有薪侍產假亦將由10天增加至40天，另有多項名目不同的假期，讓員工在工作、家庭、個人生活之間取得平衡。滙豐銀行指，深信員工獲得支援時，工作會更投入。有人力顧問則稱，滙豐的做法將在行業內起到示範作用，有利吸引人才。

設多項假期平衡 工作 生活 滙豐的新安排還有，員工每月額外提請的個人或照顧者時間由現在的兩小時增至4小時，讓他們可享調配時間的彈性，以安排照顧家人、處理個人事務，或進行學習。其他有薪假包括一天「生日假」、6天「婚假」、5天「恩恤假」、兩天「義務工作假」以及4天「考試假」等。生效時間均由2024年1月1日起。

據滙豐介紹，該行香港員工目前約有兩萬人，當中約52%為女性，預料有關措施可以令員工兼顧家庭需要，新安排可以令在職父母有更多時間去迎接家庭新成員。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，該行有不少同事肩負家庭照顧者的重任，在發展事業的同時，他們也希望優化彈性工作時間的安排。而作為家庭友善的僱主，則應一直積極構建以人為本、多元和共融的企業文化，她深信當員工感到受到支援時，他們對工作會更投入，效率亦會有所提升。

措施料對業界起示範作用 近年本港面臨勞動力不足、中產流失的問題，人力資源顧問周綺萍認為，本港整體經濟復甦不及預期，部分行業狀況較差，例如金融、投資和地產業等。今次有銀行提升員工福利，料會在行業內或大型公司起到示範作用。周又指，增加員工產假及侍產假，反映企業願負上社會責任，估計不少人才審視香港的發展空間、潛力時，企業提供的薪酬和福利有加分作用，相信有利吸引人才來港。