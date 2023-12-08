本港公司有份研發 全球唯一可摺疊顯示屏

【本報訊】香港出口商會旗下「香港創新發明展覽會」昨日舉行，場內展出超過50件本地創科產品，包括本港公司有份研發的便攜顯示屏，這款無皺、柔軟且高對比度的便攜顯示屏是世界上唯一可摺疊、大型且便攜的顯示屏。顯示屏重量僅為2.5磅，可於數秒鐘內展開和摺疊成書本般大小。

電子關鎖 提升跨境清關效率 今次「香港創新發明展覽會」，涵蓋了智慧城市、智能家居與生活、健康技術及藥物、智能交通及智能工業共五大類別。展品除便攜顯示屏外，還有物流及供應鏈多元技術研發中心的電子關鎖，可協助降低跨境海關人員重複檢查同一批貨物的需要，提升跨境清關效率。電子關鎖已於2016年開始應用於內地廣東省及湖南省63個清關點，聯同香港的13個清關點，協助內地與香港海關推行「跨境一鎖」計劃。

其他展品還有自動混凝土磚測試系統，該系統有自動化混凝土磚測試程序，可進行包括混凝土磚護養、重量、尺寸量度及壓力測試。

大會介紹，是次「香港創新發明展覽會」計劃旨在展示香港的創科實力，促進創科業界之間的交流和協作，致力將香港創科成品帶上國際舞台。主辦機構是香港出口商會，獲創新科技署贊助。