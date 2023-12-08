夜繽紛等活動效果欠佳 當局將「搭台」鼓勵消費

【本報訊】港府早前舉辦一系列刺激經濟活動，包括夜繽紛等，惟成效平平。文化體育及旅遊局昨聯同多個政策局與餐飲、零售業界舉行會議，商討鼓勵本地消費措施。文體旅局局長楊潤雄會後表示，本港首11個月訪港旅客人數超過3,000萬，業界將於聖誕及農曆新年期間，繼續推出餐飲及商場零售優惠，強調鼓勵消費為全社會的事，而政府會「帶頭搭台」鼓勵消費。

重視業界服務質素 楊潤雄指，旅發局未來會舉辦多項盛事，包括有8場冬日煙花匯演、跨年煙花表演，亦有花車巡遊，期望可帶動市民消費，業界更會繼續推出優惠，將適時公布。

楊又表示，雖然現時有人指香港服務變差，他不排除有人服務質素欠佳，但認為大部分都十分良好，而本港服務業的服務質素為政府重視的事項，相信如果業界可以找到方向，仍有商店大排長龍，重申政府會致力帶動氣氛。

至於著名巨星Taylor Swift不來港舉行演唱會，楊指各人有各人的考量，但強調紅磡體育館訂場人數長期爆滿，又提到最近尖沙咀有知名品牌在維港舉行活動的影片有一億人觀看，相信可宣傳香港。