醫健：職場健康：節日裝飾布置安全要點

佳節臨近，為增添節日氣氛，街道、商場和屋苑等地方都會布置節日裝飾。布置過程涉及多項工序，在展開工作前，僱主及承建商需進行風險評估，制訂安全施工方法。

高處工作電力安全要留神 高處工作是布置節日裝飾常見的工序，例如在走廊、天橋、大廈入口處、燈柱等地方掛上燈飾。不要使用梯子進行高處工作，梯子只可作上落用途。如在離地面少於兩米之處工作，一般可使用流動工作台或輕便工作台。由曾受訓練的工人在合資格人士監督下搭建、更改或拆卸流動工作台；使用時要完全伸展支撐腳及應鎖緊所有腳輪。

當一般工作台的擺放受到環境限制，便應考慮使用輕便工作台，例如梯台或功夫櫈。應選用符合安全標準的輕便工作台；使用者應曾受由供應商提供的相關安全訓練。若需在離地面兩米或以上之處進行裝飾工作，需使用合適的工作平台，如竹棚架、金屬棚架、吊船及動力操作升降台等。在決定選用哪一種工作平台時，應充分考慮該工作的性質、相關構築物的設計、實際工作環境和限制。另外工作人員亦須使用適當防墮裝備。

除了高處工作安全，我們亦須注意電力安全，所有電力設備和裝置應由合資格人士定期檢查、測試、維修和保養；電工具應具雙重絕緣功能；在戶外或潮濕環境使用的電力設備亦應具備防水設計，而容易破損的燈泡或其他電力設備要提供額外保護（如保護罩）。

在搬運各類盆栽或裝飾物件時，應先對重物作出評估，善用搬運輔助工具或有需要時找同事協助，記得量力而為和採取正確的提舉姿勢。另外亦要注意工作場地整理，不用的工具或物件要放好，切勿將尖銳部分向着別人，要用防護物包住以作保護等。

大家做好工作安全，便能平安回家和家人朋友度過愉快的節慶。

職業安全健康局

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