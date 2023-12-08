訂預設醫療指示 學者倡加強教育

【本報訊】立法會昨日首讀及二讀關於「預設醫療指示」和「不作心肺復甦術命令」的《維持生命治療的預作決定條例草案》。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授鍾一諾昨日出席一個電台節目表示，訂立法律框架後，會增加對醫護人員保障，可消除法律上疑慮。

須增醫護培訓 鍾一諾舉例，有癌症病人訂立預設醫療指示不接受搶救，惟因意外撞車昏迷，與預設指示內容屬兩回事，救護人員出於良好意願搶救病人亦有法律保障。當局有需要增加醫護對預設醫療指示之培訓，尤其是接觸晚期病人的醫護人員。他表示針對大眾的教育亦需要增加，坊間有許多誤解，市民不清楚甚麼是預設醫療指示，他強調相關指示是讓臨終病人訂立，一般成人若不是病人，沒有不能逆轉情況，純粹覺得指示好而訂立，則屬誤解。

而「毋忘愛」總幹事楊美蓉則在同一節目指，根據機構經驗，許多年輕人也會訂立預設醫療指示，例如有機會打波後突然陷入昏迷變成植物人，不想作入侵性治療搶救，有關預設醫療指示也可生效。楊又指，他們協助病人訂立預設醫療指示，會要求病人必須與家人商量，因往往病人到臨終階段，不論家人決定是否搶救也可能會有遺憾，因此要考慮家人感受，最終病人若已昏迷，亦要由家人向醫護人員出示文件。