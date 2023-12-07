笑看天下：屠殺平民 因住天譴

以色列對加薩地帶嘅軍事行動持續，日前攻入加薩南部最大城市汗尤尼斯。以色列國防軍總參謀長哈列維稱，地面行動已進入第3階段，以軍佔領咗加薩北部許多哈馬斯據點，現正針對哈馬斯喺南部嘅重心開展行動。

以軍認為，汗尤尼斯係哈馬斯很多領導人嘅藏身之處，而且相信唔少人質可能被扣押在那裏。以軍為剿滅哈馬斯，應該有備而來。以方至今喺加薩發現至少800條哈馬斯地道，估計實際地道網絡規模更龐大。老朽從一些資料得知，哈馬斯為防避以軍狂轟濫炸，又要武裝自己，多年來密密挖掘走私武器嘅隧道，總長度接近500公里，其中安放咗哈馬斯嘅指揮控制中心、軍械庫、食品和燃料倉庫，乃至製造火箭嘅地下工廠。加薩嘅隧道系統龐大而精密，據悉物資儲備足夠哈馬斯堅持4至5個月，而且各個子系統之間可實現封死和開啟嘅靈活轉換。

以軍喺裝備上肯定比哈馬斯優勝，以色列總理內塔尼亞胡擴大地面戰爭，誓要「完全剿滅哈馬斯武裝分子」，當然有備而來。以軍依靠地雷、機器人、AI工兵隊、能炸出大量泡沫並迅速硬化嘅海綿炸彈去堵塞或封閉隧道入口，還有精確制導炸藥、溫壓武器等，據稱一天可以摧毀150條隧道。

有美媒引述美國官員消息稱，以軍已喺加薩海邊興建大型水泵系統，相信計劃抽取海水淹浸哈馬斯嘅地道，迫使藏於隧道內嘅武裝分子返回地面而加以殲滅。有專家指出，由於不知地道的透水力和多少海水會滲入土壤，很難評估計劃對現有的食水及污水處理系統、地下水儲備、附近建築物穩定性等的影響。而一旦隧道被淹沒，要把水抽出來將非常困難。以軍無所不用其極要滅絕哈馬斯，可惜傷及太多婦孺百姓，因住天譴！