撥亂反正：周庭識玩 仲好識揀

前香港眾志領導周庭假留學，真着草，過程中作了許多個大話，其中一個是聲稱當初飛往加拿大，真的純粹是為了升學，但抵達後再次呼吸到自由的空氣，才突然改變初衷。她講了這個相信連其死忠粉絲都難以置信的謊話兼笑話後，其他有關被國安「送中」參觀及逼寫悔過書，甚麼焦慮症、抑鬱症、創傷後遺症百病纏身的真偽，其實都毋須再深究。

令人感興趣的，反而是她為何選擇落戶加國。據報周庭出身中上家庭，學業一向不俗，加上其國際知名度與良好形象，理應有大量「升學」選擇，例如與她有一定淵源的英國和日本。而從她成功瞞騙以至玩殘了中港執法部門，周庭肯定是個聰明人，揀選着草地點應當經過深思熟慮。如果真的想升學深造，英國許多大學的排名都比加拿大高。周庭本來就擁有英國護照，但當年因為想參選立法會而放棄了。有說英國一般不會重新收留曾主動放棄英籍的移民，會否為周庭破例，存在變數。再者，辛偉誠政府最近不斷呻窮，先後叫停基建及喝停移民，但多個市議會仍接連宣布破產，許多前黑暴「手足」都嚷着要回流，自然不會成為周庭的首選。

周庭精通日語，在東瀛擁有不少宅男粉絲，流亡日本應等同返鄉下。但岸田政府為了明年大選，正致力爭取中國釋放一名在囚國民及解除對日本海產的禁令，不排除會將周庭列作不受歡迎人物送往內地，那就比起在香港受審坐牢更慘了。

加拿大雖然天氣較冷，生活較悶，經濟也較差，但是勝在杜魯多政府膽大腦細，不理許多盟友經已暗中轉軚，繼續孤身與中國對抗。加上之前被中國扣押的兩名加國人經已獲釋，顧慮大減，可能因而獲得香港「民主女神」垂青。