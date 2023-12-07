冰鑑春秋：美國玩不膩兩手策略

「中國軍事戰略專家」梅惠琳近日表示，美國沒有出兵幫助烏克蘭，並不意味着美國就不會出兵協防台灣。她說：「拜登總統說的很清楚，不派兵去烏克蘭是為了保留軍事實力，讓我們可以保護台灣。」但就是同一位專家，一個多月前才在《紐約時報》呼籲華府應避免在台海問題上「火上澆油」，應留給北京「爭取和統」的空間，如此才能避免走向戰爭。

梅惠琳既要求美國讓北京相信能夠和統，又要台灣民眾相信一旦發生戰爭，美國會來幫忙，這種看似矛盾的說法，到底是怎麼回事？說穿了一點也不稀奇，這就是標準的兩手策略！美國要北京認為能夠和平統一，不要輕易動武引起危機；而反過來也要台灣繼續信賴美國，跟着美國的規劃亦步亦趨。如此台灣最後的命運如何不得而知，但至少確保了美國在台海的戰略主動性，能保障美國在東亞的最大利益。換言之，梅惠琳的建言既不是為了和平，也不是為了台灣，單純只是為了讓美國有更多的政治操作空間罷了。

美國不派軍協助烏克蘭，是為了避免第三次世界大戰，這是拜登一開始就說過的，跟幫不幫助台灣毫無關係；而梅惠琳自己也說溜嘴，表示台海一旦爆發戰爭，美國根本不可能持續提供武器，因為台灣是個海島。既然連武器都運不過來，那麼奢望美國提供直接的軍事介入，豈非癡人說夢？

所以美國現在要求台灣延長兵役，大量配發單兵武器裝備，就是預期未來台灣勢必孤立無援，必須靠着大量犧牲拖住解放軍，而這一切並非為了最後能夠獲得勝利，只是為美國爭取更多的時間從容部署，讓美國的損失降到最低！

態勢擺得如此明顯，台灣人如果還真信賴美國，那就是不折不扣的呆胞了。