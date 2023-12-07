橫眉冷看：不再渲染台海危機

2024年台灣總統選舉在即，民進黨似乎改變策略，不再渲染中國大陸攻台的議題。近日，台灣領導人蔡英文接受《紐約時報》的視訊訪問，她認為大陸正面臨內部挑戰，故選擇在此時進擊台灣的機會不大。主持人問：你是指大陸所面對的經濟挑戰嗎？蔡英文答：不是的，大陸正面臨經濟、金融以至政治問題，尤其是來自國際的壓力，國際社會已清楚表明，解決領土糾紛，戰爭不是合適的選項，應採用和平方式才對。

蔡英文似乎有點頭腦混亂，主持人提出一種說法，她馬上否定，但接下來卻採用人家的部分觀點，如此前後矛盾，未免教人啼笑皆非。不過，蔡英文的回應，畢竟改變了以往的看法，如今她相信大陸攻台的機會不大。

大陸武統台灣的機會從來都不大，若不是非不得已，中國人絕不會打中國人。過去幾年，美國與台灣大打「攻台」牌，其實是各有盤算。華盛頓誇大台海危機，是想以此為藉口，逼迫台積電將部分生產線移到美利堅，如今既已如願，所編造的理由便大可拋棄。早在半年前，美國總統拜登已經改口，說北京領導層正忙於處理內外危機，故暫時不會攻台。

民進黨也曾把台灣描述得危如累卵，目的是利用台灣人的恐共心理，試圖吸納更多選票，但時長日久，愈來愈多人已看出端倪，明白到共軍攻台不過是偽命題，這假話就連拜登都已放棄，民進黨再在這個議題上炒作，只會惹人笑話。蔡英文十分知機，知道「攻台論」在選舉上再無價值，便急急改口。她為怕轉彎太快，對外難以交代，便隨便找個下台階，說解放軍放棄對台用武，主因是受到國際輿論壓力所致。哼哼！這個理由你說好笑不好笑。