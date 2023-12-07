強詞有理：落井下石

國際信貸評級機構穆迪將中國的主權信貸評級展望由「穩定」降至「負面」，並不令人意外。這些機構最喜歡落井下石，目前中國經濟確實遇到了一些麻煩，包括外部需求疲弱、內部房地產泡沫及地方債務危機困擾，加上中美博弈愈演愈烈等等，導致內部需求與市場信心不足，西方唱衰聲音此起彼落，穆迪適時再踩一腳，正符合西方社會的陰暗心理，他們始終見不得中國好。

這也正是西方不停鼓吹「中國崩潰論」的主要原因，即使一再被事實打臉，依然樂此不疲。這次大概也不例外，西方根深柢固的傲慢與偏見注定無法真正了解中國。儘管中國疫後復甦步伐不如預期，但在全球主要經濟體中始終是表現最好的一個，也始終是推動世界經濟增長的最重要引擎。中國政府的政策目標是實現全年增長5%，基本上已經沒有問題，國際貨幣基金組織最近更將中國今年增長預測上調至5.4%，可見西方的唱衰純屬閉門造車。

美國前總統小布殊的弟弟尼爾‧布殊日前在接受中國媒體採訪時坦言，那些預言家們數十年來一直在說「中國經濟將會失敗」，而現實呢？中國經濟從未失敗。今年中國經濟增長預測是5%，很多人又說中國經濟徹底失敗；而美國經濟增長預料只有2%，這些人卻說美國又回到了繁榮期。這是甚麼意思？大家心照不宣。

尼爾‧布殊直言不諱，美國政客和媒體也許不喜歡聽，但他說的全是事實，根本無從辯駁。最重要的是，中國經濟有極強的韌性和驅動力，當局的政策工具箱裏也有很多可用的調控手段，可持續採取措施有序化解危機，目前已取得明顯進展。反觀美國的籌碼已經不多，不是瘋狂印鈔就是激進加息，一味利用美元霸權收割全球，以供自己揮霍，惟這種日子恐怕已維持不了多久，隨着加息周期即將結束，美元強勢無以為繼，國際資金另尋出路，明年美國經濟陷入衰退將是大概率的事。

有評論形容，中國經濟正處於「黎明前的黑暗」，可謂恰如其分。道理很簡單，中國資產估值已十分便宜，美元資產則高不勝寒，一旦美聯儲局啟動減息周期，國際資金勢必轉往新興市場，而中國將成為主要焦點，屆時整體形勢將大大改觀。總而言之，國人不宜盲目樂觀，也不必妄自菲薄，黑暗也許很漫長，但黎明終會到來。