龍吟虎嘯：要錢沒錢誰要誰的命

美國國防部長奧斯汀不久前訪問烏克蘭基輔時，當眾宣布拿出一億美元支持烏克蘭，盡顯美國的窮酸相；他也是在告訴基輔，美國儘管十分鬧窮，但還是勒緊褲腰帶，竭盡所能幫助烏克蘭。

不料，接待奧斯汀的烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內，毫不「體恤」山姆大叔，而是向他提交了一份「澤連斯基要解放烏克蘭全境」的「宏大構思和方案」，向美國索要3,500億至4,000億美元。

這一舉動，令奧斯汀十分之窘，簡直是在打臉罵他：咋的？大老黑先生，一億美元在打發要飯的嗎？不僅如此，扎盧日內還要求奧斯汀提供1,700萬枚炮彈。據報道，奧斯汀感到驚訝，說美國「不可能在全球找到那麼多炮彈」。無怪乎美國國家安全顧問沙利文日前在白宮例行記者會上說：我們根本沒有一個「神奇的錢罐子」，可以把它藏在某個角落裏，然後從裏面拿出錢來給烏克蘭。

事實上，俄烏戰爭從去年2月到今年10月，美國對烏援助已超過1,100億美元。現在澤連斯基還要3,500億至4,000億美元，瘋了吧？就是要了拜登的老命、沙利文的小命，也沒處搞到這筆錢呀！可憐的拜登，也真夠能忍的。然而，這終究不是辦法。要擺脫這種死纏爛打，只有兩個辦法：或盡快關掉水喉，一分錢沒有！或把澤連斯基這個不知好歹的討厭傢伙，趕出總統辦公室！

其實，今次奧斯汀和扎盧日內商談，說不定身負「特殊任務」。據消息人士透露，扎盧日內向「大老黑」大吐苦水，指摘總統辦公室每一個人都在阻撓他指揮作戰。事實上，澤連斯基和扎盧日內不和，繞過這位總司令直接任免將領，甚至有意拿掉扎盧日內的傳聞，早已沸沸揚揚。而且，扎盧日內也不是省油的燈，一直想辭職，明年競選總統；而民意調查顯示，扎盧日內比澤連斯基民望要高。

現在萬事俱備，只欠東風，就看山姆大叔怎麼決斷了。