挖泥機墮魚塘 事主涉無牌操作

【本報訊】本周二傍晚6時許，一部挖泥機被發現連人帶機，在元朗攸壆路近聯興圍掉進魚塘。消防趕至搜救，同時召喚吊臂車吊起挖泥機，救起一名姓楊（66歲）男子，惜經檢查後證實他已不治。據悉，事主已婚，育有一名兒子，一家三口居於大埔，已退休近15年。事主沒有長期病患，退休前為一間五金工程公司老闆。事主向友人以象徵式5,000元費用，租借事發現場的土地及魚塘，以用作釣魚及消閒用途。