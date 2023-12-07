挖泥機墮魚塘 事主涉無牌操作
【本報訊】本周二傍晚6時許，一部挖泥機被發現連人帶機，在元朗攸壆路近聯興圍掉進魚塘。消防趕至搜救，同時召喚吊臂車吊起挖泥機，救起一名姓楊（66歲）男子，惜經檢查後證實他已不治。據悉，事主已婚，育有一名兒子，一家三口居於大埔，已退休近15年。事主沒有長期病患，退休前為一間五金工程公司老闆。事主向友人以象徵式5,000元費用，租借事發現場的土地及魚塘，以用作釣魚及消閒用途。
自行做翻新工程
約一年前，事主以9萬元購入涉事挖泥機用作翻新魚塘，並購入100份、每份兩噸重的混凝土，日常每周五日返回魚塘進行翻新工程。但事主疑沒有合資格操作挖泥機的牌照。執法人員初步調查後，相信事主操控挖泥機搬移混凝土，惟挖泥機失平衡翻側掉進魚塘，事主被困挖泥機內失救致死。
另在事發前，事主曾邀友人午膳，惟對方因有要事婉拒。至當日下午4時，友人致電事主，惟電話無人接聽，友人隨即前往魚塘尋找事主。至傍晚6時許，友人到達魚塘時赫見挖泥機反轉掉進魚塘，遂慌忙報案求助。
人人做記者
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