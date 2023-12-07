愉園足球俱樂部 遭頒令清盤

【本報訊】前港超聯球隊愉園早前爆出有職業球員疑被拖欠薪金，其班主及愉園足球俱樂部有限公司亦因此被勞工處票控。曾效力愉園的英裔外援查理史葛於今年9月入稟高院提出清盤呈請，要求法庭就愉園足球俱樂部頒令清盤。案件昨於高院聆案官葉樹培席前提訊，葉官指呈請一方已完成所有清盤程序，在答辯一方沒有提出有效抗辯下，頒令愉園足球俱樂部有限公司須即時清盤。

呈請人查理史葛（Scott Charlie Thomas），答辯人是愉園足球俱樂部有限公司，呈請及答辯方昨均沒有任何代表到庭。司職中場的查理史葛出身於英超球隊曼聯的青訓系統，並於2020年加盟當時仍為港超聯球隊的愉園，但翌年他轉投另一本地港超聯球會傑志。查理史葛在效力愉園期間，球隊被指欠薪，包括他在內的球員亦曾到足總及勞工處求助。

早前已因欠薪被票控 愉園班主陳志實和愉園足球俱樂部有限公司，早前亦因欠薪一事遭勞工處票控，陳及愉園其後承認當中的30項控罪，涉款約135.7萬元。裁判官當時判陳志實履行240小時社會服務令，愉園足球俱樂部則被罰款14.7萬元。不過，查理史葛並不涉及該些傳票當中。案件編號：HCCW 436/2023