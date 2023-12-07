刺斃同事友人 髮型助理誤殺罪成

【本報訊】任髮型助理的男子，2019年在髮廊踩到女同事的腳與對方爭執，女方及後找朋友接她離開，該男子卻突然從髮廊衝出，從褲袋拿出利刀刺向女方其中一名男友人。該男友人共有約20處傷口，終傷重不治。男髮型助理在案發後即過關往內地，兩周後回港被捕。被告早前於高院否認謀殺但承認誤殺罪，惟不獲控方接納。經審訊後由7名女士組成的陪審團，昨經退庭商議約4個多小時後，一致裁定被告謀殺罪不成立，並按法官指示裁定誤殺罪成。因辯方需時準備求情，法官把案件押後至下周一判刑。

事後急回內地 被告張斌（31歲）被控一項謀殺罪，指他於2019年7月6日，在港謀殺男子黃智煒（17歲）。在內地出生的被告，於2004年來港定居。未婚的被告沒有案底，案發時與女友同居但現已分手。

據控方開案陳詞指，被告案發時於元朗紅棉圍厚德樓地下一間髮廊任職髮型助理，案發前與髮廊內另一名18歲戴姓女助理爭執。當日，戴因遭被告踩到腳與他爭執，被告用水淋向戴頭上，戴則掌摑對方。被告於晚上8時許離開，但表明會折返，戴則找友人前來陪她下班。戴於髮廊門外等候期間被告折返，東主夫婦協助調停但無效，被告曾道歉但不獲接受，東主夫婦遂帶被告進入髮廊。戴等候期間，相識不久的死者致電稱會接她。

死者與兩名男子到達後，戴要求被告走出髮廊，被告緊隨並從褲袋拿出利刀衝向人群，其中一男子持棒狀物體揮向被告，被告則持刀刺向死者，東主夫婦試圖分隔兩方但不果，施襲過程約30秒，且有閉路電視拍下。死者最終不支倒地，由途人報警。被告於髮廊內更衣後離開。執法人員於髮廊內檢獲染血刀及刀套，相信為兇刀。死者被送院經搶救後不治，包括頭、面及胸口等有20處刺傷，死因為胸部刺傷。被告於事發後一小時前往內地，同月16日回港被捕。案件編號：HCCC 306/2020