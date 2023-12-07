入境處 破假結婚集團 港2主腦囚3年

共拘154人 利誘搵快錢 涉款逾700萬 入境事務處破獲一個內地與香港居民跨境假結婚犯罪集團。高級入境事務主任（調查行動）丘智華昨日表示，跨境假結婚案中有兩名香港居民主腦，昨早在區域法院分別被裁定23項及17項串謀詐騙罪名成立，各被判監36個月。調查發現，集團一般會鎖定香港年輕人為假結婚目標，看中年輕人多數沒有結婚紀錄，容易在港申請「寡佬紙」；而想「搵快錢」的香港居民一般可獲取5,000至兩萬元報酬，集團至今已至少促成128宗假結婚，整個案件涉及金額逾700萬元。

丘智華表示，入境處一直十分關注非本地居民透過與香港居民假結婚，以騙取香港居民身份的犯罪活動。

經過深入的情報分析，入境處調查行動組在2019年5月，成功鎖定以案中主腦為首的犯罪集團，並且在2019年8月起，展開一連串的拘捕行動，連同被定罪及被判監的兩名集團主腦，行動一共拘捕了154人，包括78男76女，分別為93名香港居民，及61名內地居民，年齡介乎25至70歲。

覷準機迷欠債者 根據調查所得，此假結婚犯罪集團活躍在新界西，由2007年起開始運作，兩名主腦以他們居住的屯門一個公共屋邨為基地，在區內的公園、網吧和餐廳，積極發展社交網路，並透過手機網上遊戲，去認識、鞏固和擴大社交圈子，當中不少人因沉迷打機頻頻課金，導致欠債纍纍，令主腦有機可乘，利誘一些經濟有困難，或者欠債的街坊，和打機認識的朋友，參與假結婚行動。兩名主腦亦會利用網上的通訊平台，在本地和內地群組內發布消息，以吸引想「搵快錢」的香港居民，和有意來港定居的內地居民，繼而以一條龍的方式，安排他們假結婚，包括配對這些假結婚的配偶、陪伴他們往返內地香港，又教唆他們熟讀彼此的個人資料。

在被捕的91名香港居民中，有近一半人年齡介乎18至30歲，反映此集團專以年輕人為目標，看中年輕人多數沒有結婚紀錄，在內地註冊結婚時亦容易獲信為「真誠婚姻」，也能與內地人開價更高，賺取更可觀的報酬。

集團最初以5萬至10萬元的報酬，利誘港人與內地人假結婚，但最終港人一般只獲5,000至兩萬元的報酬不等；集團又會以額外3,000至一萬元的報酬利誘港人在假結婚後，協助內地人申請單程證來港。另一方面，集團會收取內地人約5萬至10萬人民幣的報酬，入境處初步估計，整個案件涉及金額逾700萬元。

另12人已被判監 除主腦外，亦有12名被捕人士被裁定串謀詐騙罪名成立，分別被判處監禁10至20個月不等。現時入境處的調查工作仍在進行中，不排除將來會有更多人被檢控。