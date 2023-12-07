教界倡規管「蘿蔔刀」 政府：未違安全例

【本報訊】內地網紅玩具「蘿蔔刀」流入香港。教育界議員朱國強昨在立法會大會上關注兒童揮動「蘿蔔刀」時容易令他人受傷，包裝更有「看誰不順眼捅他一下」等煽動暴力的文字，質詢當局如何防止有煽動暴力的包裝，政府指當局收到蘿蔔刀的投訴，並已作出跟進，就有關玩具進行測試，發現「蘿蔔刀」樣本符合安全標準，並未有違反《玩具及兒童產品安全條例》。

包裝有煽暴字眼 朱國強指有學校發現學生在課餘時間，把玩在內地流行的「蘿蔔刀」或「鼻吸能量棒」，認為這些玩具雖然被包裝為新興減壓玩具，但實際潛藏危險，而相關玩具已流入本港，甚至在個別文具店有售，問及政府如何規管輸入、販賣及管有有潛在危險的玩具，以及如何加強執法、巡查、調查及宣傳等方面的工作，又關注政府會否考慮因應有潛在危險新興玩具的出現，檢討《玩具及兒童產品安全條例》及更新相關定義和條文。

商務及經濟發展局局長丘應樺指有關條例將在12月1日進行公眾諮詢，明年首季提交更新版至立法會。他又指政府在過去3年海關共接獲67宗關於玩具或兒童產品的投訴，並進行5,200次巡查，海關亦在邊境管制站進行24次突擊檢查。

朱續指現時部分有問題的玩具都可以網上途徑購買，問及當局如何防止有煽動暴力的包裝。丘指政府收到「蘿蔔刀」的投訴，並且已作出跟進，就有關玩具進行測試，發現蘿蔔刀樣本符合安全標準，並未違反《玩具及兒童產品安全條例》。至於「針孔雞」以及「鼻吸能量棒」則較少在港流通，政府未有檢獲樣本。

議員容海恩則關注政府有否直接和內地海關強調賣家責任。丘指海關會盡快和其他海關合作，了解有否對相關玩具作出適當監管，承諾會積極跟進事件。另一議員梁子穎問到政府會否從另一角度出法，研究玩具對青年有沒有影響，並採取方法制止。教育局副局長施俊輝指當局會從家長教育入手，讓家長了解適合的玩具。