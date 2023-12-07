擬修例推電子牛肉乾 告票或不貼車身

【本報訊】本港已引入俗稱「電子牛肉乾」的「電子定額罰款通知書先導計劃」，行政長官會同行政會議前日決定，進一步修訂現時多條交通條例，允許以電子方式發出罰款通知書，告票或未必一定貼車身。草案獲立法會通過後，條例會自運輸及物流局局長以憲報公告指定的日期起實施。目標是在明年、即2024年開始逐步推行電子執行交通法例的制度。

港府提交立法會的文件指，現時交通條例規定，罰款通知書須面交予掌管涉事車輛的人或固定於涉事車輛上，又或以郵遞方式送達登記車主或違例司機。鑑於現行架構，不容許以電子方式發出罰款通知書，港府必須修訂相關法例才可推行電子交通執法。不過，將來當局亦會保留以紙本方式發出罰款通知書的做法，供有需要時採用。

條例草案將要求登記車主、各類牌照和許可證的持有人及駕駛執照持有人，向運輸署署長提供可聯絡到他們的電子聯絡方式，即電郵地址或電話號碼，並須在更改其電子聯絡方式後72小時內通知運輸署署長。文件又指，為照顧不同人士的需要，執法部門除了建立專屬網站，亦會開發專屬流動應用程式，讓登記車主和司機隨時查閱罰款通知書的資料以作跟進，並收到由提示功能發出的按時繳交罰款提示。除了送達法定通知書，執法部門亦會以行政方式在該程式增設一項功能，容許登記車主授權相關人士，查閱和管理電子罰款通知書 。

料明年第3季實施電子交通執法 執法部門初步會在明年第3季起，實施與違例泊車有關的電子交通執法工作，亦會開始讓公眾在網上查閱罰款通知書和繳交罰款。執法部門會視乎公眾的接受程度，以及因應公眾的反應判斷是否須提升該系統，稍後確定全面推行電子交通執法的時間表。